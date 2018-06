Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Le Royaume-Uni commémore dimanche l'attentat du London Bridge, une "tentative lâche de frapper au c?ur de nos libertés", qui avait fait huit morts et plus d'une cinquantaine de blessés il y a un an.

