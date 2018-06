Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Des évacuations étaient en cours lundi matin sur les deux derniers grands campements insalubres de migrants à Paris, cinq jours après une opération très attendue dans le nord-est de la capitale qui avait permis la mise à l'abri d'un millier de personnes.

L'opération a débuté dans le calme aux alentours de 06H30 sur le campement du canal Saint-Martin, où environ 550 personnes avaient été recensées avant le week-end, a constaté une journaliste de l'AFP.

Yahye, un Soudanais qui s'est vu refuser une demande d'asile, dormait au bord du canal depuis deux mois et attendait lundi matin les bus qui doivent l'amener "vers un campement, une maison, un stade", dit-il en français. Il ne sait pas exactement où, mais "ce sera mieux qu'ici", affirme-t-il.

Originaires essentiellement d'Afghanistan, les migrants du canal Saint-Martin étaient installés sous des tentes depuis plusieurs mois, non loin de la place Stalingrad qui avait vu des campements sauvages se reconstituer à plusieurs reprises en 2017.

"Ca dit qu'on pourra rester dans les hébergements pas très longtemps, et qu'on aura trois repas par jour. Tant mieux, ici la vie était très, très difficile", assurait Souleimane, bonnet rasta enfoncé sur ses dreadlocks.

Une évacuation était également en cours près de la porte de la Chapelle, au nord de Paris, ou quelque 450 personnes étaient installées, ont indiqué la préfecture d'Ile-de-France et la préfecture de police dans un communiqué commun.

A l'issue des deux opérations, les personnes évacuées seront mises à l?abri et feront l'objet d?un "examen complet et approfondi" de leur situation administrative par les services de l?État, selon ce communiqué.

Selon la préfecture de région, une quinzaine de bus ont été mobilisés et 1.200 places d'hébergement réservées en gymnase pour accueillir les migrants.

Cette opération, la 36e organisée dans la capitale depuis trois ans, intervient moins d'une semaine après l'évacuation du plus gros campement de Paris, celui dit du Millénaire, près de la porte de la Villette. Un millier de personnes avaient alors été acheminées dans des structures d'accueil.

- Bataille politique -

La situation sur ces campements suscitait depuis plusieurs semaines des inquiétudes croissantes, sur fond d'insalubrité et de tensions. En mai, un migrant était mort noyé dans le canal Saint-Martin et une violente rixe avait fait un blessé grave au "Millénaire".

La gestion des migrants à Paris était également au coeur d'une bataille politique entre l'exécutif et la maire PS de Paris Anne Hidalgo.

Le gouvernement a plusieurs fois reproché à la municipalité de ne pas avoir pris la "responsabilité politique" de demander une évacuation. De son côté, la mairie a rejeté la responsabilité sur le gouvernement en l'appelant à respecter ses "obligations légales" dans l'accueil des réfugiés.

Après la double évacuation de lundi, les migrants devaient être orientés vers des structures adaptées à leur situation administrative: demandeurs d'asile, primo-arrivants, ou "dublinés" déjà enregistrés dans un autre pays d'Europe où ils sont susceptibles d'être renvoyés.

"C'est bien que les gens soient hébergés. Mais on redoute que beaucoup se retrouvent en CRA (Centre de rétention administrative, ndlr). Beaucoup sont +dublinés+ enregistrés ailleurs en Europe et on sent une volonté de les renvoyer", témoignait Yann Manzi, de l'association Utopia56, présent lors de l'évacuation.

Cette opération intervient alors que le très controversé projet de loi de Gérard Collomb durcissant les conditions d'asile et d'immigration a commencé à être examiné au Sénat.

En présentant ce projet très critiqué par les associations, le ministre de l'Intérieur a récemment créé une polémique en assurant que les migrants faisaient du "benchmarking" en comparant les législations plus ou moins souples des pays européens.

Près d'une soixantaine de migrants sont morts depuis samedi soir au large de la Tunisie et de la Turquie en tentant de rejoindre l'Europe, au moment où le nouveau ministre de l'Intérieur italien a martelé en Sicile son discours anti-immigration.

Près de cinquante corps ont été repêchés au large des côtes tunisiennes au cours du week-end, dans le plus meurtrier naufrage de migrants en Méditerrannée depuis le 2 février.



Par Jean-François GUYOT - © 2018 AFP