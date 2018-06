Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Un agent du FBI particulièrement en forme a tiré accidentellement sur un homme en effectuant un saut périlleux arrière dans un bar de Denver (Colorado), dans le centre des Etats-Unis, ont rapporté dimanche des médias locaux.

Un agent du FBI particulièrement en forme a tiré accidentellement sur un homme en effectuant un saut périlleux arrière dans un bar de Denver (Colorado), dans le centre des Etats-Unis, ont rapporté dimanche des médias locaux.



La scène, entièrement filmée et devenue virale sur les réseaux sociaux?, montre l'agent en train de se déhancher avec enthousiasme au milieu de la piste de danse, sous le regard de dizaines de clients de l'établissement.

C'est en exécutant un saut périlleux arrière que les choses se sont gâtées, son pistolet tombant malencontreusement de son holster glissé à l'arrière de son pantalon.

C'est en voulant la récupérer qu'il a maladroitement actionné la détente et qu'un coup est parti.

La flamme sortant du canon du pistolet est clairement visible sur la vidéo, mais l'agent ne semble pas se rendre compte immédiatement qu'il a blessé quelqu'un. Il remet l'arme dans son étui et lève les bras en l'air comme pour signifier qu'il est désolé, avant de s'éloigner.

Un homme a été blessé à la jambe et aussitôt hospitalisé, selon une chaîne de télévision locale affiliée à ABC. Ses jours ne seraient pas en danger.

L'agent a été emmené au quartier général de la police, puis remis à un superviseur du FBI. C'et maintenant au procureur de la ville de Denver de décider d'éventuelles poursuites contre l'agent fédéral.



- © 2018 AFP