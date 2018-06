Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Au moins 25 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dimanche au Guatemala par l'éruption d'un volcan qui a projeté de la lave et des cendres sur une vaste zone, a annoncé la protection civile.

Au moins 25 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dimanche au Guatemala par l'éruption d'un volcan qui a projeté de la lave et des cendres sur une vaste zone, a annoncé la protection civile.



"Le bilan à 21h00 ce dimanche (03h00 GMT lundi) est de 25 morts", a déclaré le porte-parole de la Coordination nationale pour la gestion des catastrophes (Conred), David de Leon, sur un groupe Whatsapp dont font partie des journalistes. Des milliers de personnes ont été évacuées.

Haut de 3.763 mètres, le Volcan de Fuego (le Volcan de feu, en espagnol) se trouve à 35 kilomètres de la capitale.

L'aéroport international de Ciudad de Guatemala a été temporairement fermé en raison des grandes quantités de cendres volcaniques émises par le volcan.

Des équipes du personnel de l'aéroport et de l'armée ont entrepris de déblayer les pistes pour permettre la reprise du trafic, a annoncé la Direction générale de l'aviation civile.

L'éruption, qui a affecté notamment des communes rurales proches du volcan et la cité coloniale d'Antigua, le plus important site touristique du Guatemala.

Un total de 1,7 million de personnes sont affectées à divers degrés par la catastrophe, a indiqué la protection civile.

ec/val/plh/juf





Par Jean-François GUYOT - © 2018 AFP