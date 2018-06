Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

"Je ne me fais pas de souci.

Il n'y a pas plus de risque pour moi que pour n'importe quel autre joueur". Manuel Neuer, complètement remis de sa fracture du pied gauche, sera bien le capitaine et le gardien de l'équipe d'Allemagne pour le Mondial en Russie.

Le sélectionneur Joachim Löw, qui avait emmené 27 joueurs en stage, a tranché lundi, et réservé deux surprises: l'éviction du virevoltant attaquant de Manchester City Leroy Sane, et le choix de Kevin Trapp (Paris SG) comme troisième gardien derrière Marc-André ter Stegen (Barcelone), au détriment de Bernd Leno (Leverkusen), alors qu'il a très peu joué avec Paris cette saison.

L'autre parisien Julian Draxler sera lui comme prévu du voyage en Russie.

Pour Neuer, il ne s'agissait en revanche plus vraiment d'une surprise. Samedi soir, pour sa rentrée après huit mois et demie d'absence contre l'Autriche en amical (1-2), le champion du monde de 32 ans avait rendu une copie de très bonne qualité.

"On ne s'est pas rendu compte qu'il s'est arrêté aussi longtemps", a commenté Joachim Löw, bluffé par la présence physique de son gardien dans sa surface, et par ses réflexes sur quelques ballons chauds des Autrichiens.

"J'ai toujours cru que j'allais joueur ce Mondial", a assuré lundi l'heureux élu, quelques minutes après la publication de la liste définitive des 23 du sélectionneur Joachim Löw, lors d'une conférence de presse à Eppan (Italie du nord), où l'équipe est en stage de préparation.

"Pendant la rééducation, tu traverses de bons et aussi de mauvais moments", a-t-il cependant admis, "je suis toujours resté positif et j'ai gardé le regard fixé sur mon objectif. Je savais que j'allais y arriver. Sans ces pensées positives je n'aurais pas été nominé. Je me sens très bien et j'ai reçu beaucoup de feedback positif des autres joueurs".

- Sans rival en Allemagne -

Interrogé à plusieurs reprises sur son état de forme réel, après presque une saison sans compétition, le portier du Bayern a joué la carte de l'honnêteté: "Chaque entraînement est un test pour moi, si je n'ai pas de bonnes sensations, je le dis à l'entraîneur, le succès de l'équipe a la priorité absolue".

"Je suis absolument convaincu que je peux tenir le rythme d'un tournoi", a-t-il ajouté, "c'est pourquoi je veux jouer autant de matches que possible".

Plusieurs fois désigné "meilleur gardien du monde" ces dernières années, Neuer est considéré en Allemagne comme sans rival, pas même menacé ter Stegen, pourtant impeccable comme remplaçant depuis un an avec la Mannschaft.

Mais "la présence et le rayonnement (de Neuer) font la différence", assure lundi l'ancien gardien international Uli Stein dans les colonnes du magazine Kicker: "Ces qualités valent de l'or, parce qu'elles donnent à la Mannschaft toute la sérénité et la sécurité nécessaires pour gagner les matches les plus serrés".

Ses coéquipiers ne disent pas autre chose. "Il est le meilleur gardien du monde. Les autres aussi sont très bons, Marc-André ter Stegen a super bien progressé, mais Manu à un rayonnement que les autres n'ont pas", assure ainsi Jérôme Boateng, son coéquipier au Bayern.

Outre Sane et Leno, Löw a également écarté le défenseur Jonathan Tah (Leverkusen) et l'attaquant Nils Petersen (Fribourg) de sa pré-liste.

La liste des 23 pour le Mondial:

Gardiens (3): Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André Ter Stegen (Barcelone/ESP), Kevin Trapp (Paris St. Germain/FRA)

Défenseurs (8): Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Jonas Hector (FC Cologne), Matthias Ginter (Mönchengladbach), Mats Hummels (Bayern Munich), Niklas Süle (Bayern Munich), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Jerome Boateng (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Milieux (10): Sami Khedira (Juventus Turin), Julian Draxler (Paris St. Germain/FRA), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Munich), Sebastian Rudy (Bayern Munich), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Ilkay Gündogan (Manchester City), Leon Goretzka (Schalke 04), Marco Reus (Borussia Dortmund)

Attaquants (2) Timo Werner (RB Leipzig), Mario Gomez (VfB Stuttgart)



