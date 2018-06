Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Plus d'une centaine de pompiers étaient mobilisés mercredi après-midi à Londres pour combattre un incendie qui s'est déclenché au Mandarin Oriental Hotel, un établissement cinq étoiles situé à côté de l'ambassade de France et non loin du magasin de luxe Harrods.

