Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Orages et inondations ont continué cette nuit de balayer une partie de la France touchée déjà depuis plusieurs jours par des pluies qui ont fait un mort dans l'Eure, et cet épisode orageux pourrait encore se poursuivre mercredi sur une partie du pays.

Cinq départements étaient toujours en vigilance orange mercredi matin. L'Eure est en vigilance orange pour inondation en raison d'une crue importante sur l'Iton.

La Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne placés en début de nuit en vigilance orange orages sont passés en fin de nuit en vigilance pluie-inondation. La fin de la vigilance est prévue mercredi à 10H00.

L'alerte orange orages a en revanche été levée mercredi matin sur l'Aube, la Côte-d'Or, la Marne, la Haute-Marne, la Haute-Saône, et l'Yonne.

En Haute-Marne, à Langres, il est tombé en début de nuit de mardi à mercredi, 59 mm de pluie en une heure. En fin de nuit, des cumuls de pluies de 83 mm ont été relevés dans les Deux-Sèvres, de 70 mm dans le sud des Charentes.

Dans l'Eure, selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme décédé aurait perdu le contrôle de sa voiture qui s'est retournée dans une cuvette d'eau sur la route D840 à Piseux. Il a été retrouvé par les secours mardi vers 5h45.

Dans l'Eure toujours, les principales localités touchées mardi sont Bémécourt, La Guéroulde et Breteuil-sur-Iton où une douzaine de personnes ont été évacuées.

A Bémécourt, "l?orage est arrivé vers 23H00/23H30, il n?y avait pas d?eau dans la maison, et en 10 minutes, un quart d?heure, la maison s?est retrouvée toute remplie", explique Michel Noé, adjoint au maire de la commune.

"La pluie a duré 3/4 heures, même plus, elle a duré longtemps, très très longtemps, il y avait des éclairs? Il y a un petit peu d?eau qui est entrée sous la porte. Le temps d?aller chercher des serviettes pour boucher l?entrée de la porte, ça y est, il y avait 20 cm d?eau dans la maison", décrit-il à des vidéastes de l'AFP.

Les pompiers ont mené plus de 300 interventions pour des mises en sécurité de biens et surtout des évacuations de caves, selon la préfecture qui a activé une cellule de crise.

"J?ai eu très peur parce qu?on voyait l?eau monter, et ça montait à une vitesse.. qu?en fait on n?a eu le temps de rien faire", relate Émeline, une habitante de Bémécourt.

Dans l'Eure, 614 foyers ont été privés d?électricité. Dans le département voisin d'Eure-et-Loir, la RN 154 entre Chartres et Dreux a été coupée à l'ensemble de la circulation dans les deux sens, en raison de plusieurs inondations, a annoncé la préfecture.

- Soixante-douze personnes évacuées -

En Alsace, l'autoroute A36 restait en circulation restreinte, après une importante coulée de boue due aux intempéries lundi soir. L'autoroute a rouvert en fin de soirée avec une circulation sur une voie dans les deux sens.

L'école d'Eteimbes, dans le Haut-Rhin, qui accueille une centaine d'enfants, a dû fermer ses portes après avoir été envahie par la boue et les inondations. "Le maire est parti sur place pour nettoyer l'école avec les parents", a-t-on indiqué à la mairie.

Dans l'Aude, plusieurs communes ont été touchées par des "chutes de pluies violentes", selon la gendarmerie. Plusieurs axes ont été fermés à la circulation en raison de coulées de boue subites, parfois d?une hauteur de 30 à 50 centimètres.

En Seine-et-Marne, l'eau est brusquement montée jusqu'à un mètre cinquante dans la petite commune de Bellot, touchée par un violent orage en fin de journée. "Soixante-douze personnes" ont été évacuées et relogées chez des proches, selon la préfecture.

Ce mois de mai aura été "exceptionnellement foudroyé", avec 182.000 impacts relevés au sol, doublant quasiment le précédent record (datant de mai 2009), relève Météo-France.



