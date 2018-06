Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Après le forfait de Serena Williams, Maria Sharapova peut rêver d'un troisième titre à Roland-Garros mais il lui faudra commencer par surpasser la puissance de l'Espagnole Garbine Muguruza, championne de l'édition 2016, mercredi en quarts de finale.

Après le forfait de Serena Williams, Maria Sharapova peut rêver d'un troisième titre à Roland-Garros mais il lui faudra commencer par surpasser la puissance de l'Espagnole Garbine Muguruza, championne de l'édition 2016, mercredi en quarts de finale.



Sharapova, aujourd'hui 30e mondiale, entrera sur le court central forte de trois victoires, dont deux sur ocre, en autant de confrontations avec la N.3 mondiale. La Russe de 31 ans s'était notamment imposée sur la terre battue parisienne, en quarts de finale en 2014, l'année où elle y a soulevé le trophée pour la deuxième fois (après 2012).

Mais Muguruza a fait forte impression depuis le début de la quinzaine. L'Espagnole de 24 ans, qui s'est d'abord sortie d'un premier tour piège face à une ancienne lauréate, la Russe Svetlana Kuznetsova (2009), n'a pas perdu le moindre set pour rallier les quarts de finale.

Si Sharapova a bénéficié du forfait de Serena Williams avant leur huitième de finale tant attendu, Muguruza n'a pas eu non plus à s'employer: son adversaire, l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, a abandonné après seulement deux jeux.

Chez les hommes, Rafael Nadal tentera de faire un pas de plus vers un onzième sacre historique, face au petit Argentin Diego Schwartzman (12e, 1,70 m). Opposé au N.4 mondial, le Croate Marin Cilic, Juan Martin Del Potro, l'autre Argentin encore en lice, essaiera lui d'égaler sa meilleure performance à Roland-Garros, qui remonte à 2009.

Le programme des quarts de finale lors de la 11e journée de Roland-Garros, mercredi (14h00 françaises, 12h00 GMT):

. Court Philippe Chatrier

Garbine Muguruza (ESP/N.3) - Maria Sharapova (RUS/N.28)

Rafael Nadal (ESP/N.1) - Diego Schwartzman (ARG/N.11)

. Court Suzanne-Lenglen

Simona Halep (ROM/N.1) - Angelique Kerber (GER/N.12)

Marin Cilic (CRO/N.3) - Juan Martin Del Potro (ARG/N.5)



Par Stephen WEIZMAN - © 2018 AFP