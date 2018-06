Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Les Européens et le Canada ont choisi de masquer le ressentiment causé par les décisions de Donald Trump, et ont poussé le renforcement de leurs capacités de réaction face à la Russie lors d'une réunion ministérielle de l'Otan jeudi et vendredi à Bruxelles.

