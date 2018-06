Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Emmanuel Macron et Donald Trump se sont félicités vendredi de progrès dans leurs négociations sur le commerce et d'autres sujets, lors du sommet du G7 au Canada, sans toutefois donner aucune indication d'un éventuel terrain d'entente sur les tarifs douaniers.

"Nous avons eu une première discussion, un début de discussion sur des sujets d'actualité comme le commerce, mais qui ont permis de lever je crois beaucoup de possibles malentendus. Donc il y a une volonté de travailler, d'avancer ensemble", a déclaré le président français à la presse au début de son entretien bilatéral avec Donald Trump à La Malbaie.

"Les choses avancent dans ce G7, tout n'était pas gagné d'avance et tout n'est jamais gagné, mais nous vivons des temps extrêmement difficiles qui supposent ce dialogue permanent", a-t-il ajouté.

Le président américain a également adopté un ton plus positif, vantant sa "très bonne relation" avec le Français.

Il a répété que les Etats-Unis avaient un fort déficit commercial avec l'Union européenne, et affirmé que "Emmanuel avait apporté une grande aide à cet égard".

"Il va se passer quelque chose, je pense que ce sera très positif", a-t-il dit, sans dire de quels sujets spécifiques il parlait.

Lorsqu'un journaliste a demandé aux dirigeants qui gagnait le bras de fer entre eux, Donald Trump a répondu: "Il serait très dur à battre (...) C'est mon ami".



