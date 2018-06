Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Dix-sept départements du nord-ouest, de l'ouest et du centre de la France sont placés en vigilance orange pour orages, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin publié samedi à 6h13.

Le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, la Mayenne, l'Orne, le Maine-et-Loire et la Sarthe avaient été placés dès vendredi en vigilance orange.

Le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Indre-et-Loire, l'Indre et le Cher ont également été placés samedi matin en vigilance orange.

La fin de la vigilance est prévue pour dimanche 00h00.

"L'activité orageuse reprend ce matin sur le nord-ouest du pays. A partir de la fin de matinée une intensification des orages est prévue sur les départements placés en vigilance orange", indique Météo-France.

"Jusque cet après midi et ce soir, ces orages s'annoncent virulents accompagnés de fortes précipitations. Ils pourront donner des cumuls de 50 à 80 mm en trois ou quatre heures. Outre une forte activité électrique, de la grêle pourra être observée dans les premières précipitations", selon les prévisionnistes qui annoncent pour samedi soir des "oranges violents sur l'Aquitaine."

Ailleurs, sur les départements placés en vigilance jaune, des orages ponctuellement marqués pourront se produire mais de façon plus éparse.



