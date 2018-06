Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Un homme de 22 ans connu pour trafic de produits stupéfiants a été tué par balles dans la nuit de samedi à dimanche sur le Vieux-Port de Marseille, alors que les bars accueillaient encore de nombreux clients, a indiqué à l'AFP le procureur de la République qui "privilégie la piste du règlement de comptes".

L'homme a reçu une dizaine d'impacts de balles de type Kalachnikov, a précisé le procureur de la République Xavier Tarabeux. Une personne, victime collatérale, a également été légèrement blessée par le ricochet d'une balle au pied.

Vers 2H30, le jeune homme de 22 ans se trouvait à pied quasiment en face de la mairie lorsque deux hommes sont arrivés à sa hauteur en voiture. L'un d'eux est descendu et l'a abattu avant de prendre la fuite à bord du véhicule, a ajouté la même source.

"La victime, en arrêt respiratoire à notre arrivée, n'a pu être ranimée et a été déclarée décédée sur place", ont indiqué les marins-pompiers de Marseille, confirmant une information de La Provence.

Le Vieux-Port de Marseille est un des lieux nocturnes les plus animés de la ville le week-end, et de nombreuses personnes s'y attardaient encore au moment du crime, selon La Provence qui cite un témoin: "Ça faisait comme un feu d'artifice, comme des pétards".

Depuis le début de l'année, 13 personnes sont décédées dans la région marseillaise, la plupart dans des règlements de comptes liés à des trafics de drogue.

Le dernier a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 mai: deux hommes d'une trentaine d'années, dont l'un, sans antécédent judiciaire, n'était sans doute pas visé, avaient été abattus dans les locaux d'une association sportive de l'Estaque, quartier sur le littoral au nord de la ville, 24 heures à peine après une visite du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Après une accalmie en 2017 sur ce front, avec 14 victimes, la tendance semble repartie à la hausse. En 2016, 29 personnes avaient perdu la vie dans des règlements de comptes à Marseille et ses alentours.



