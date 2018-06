Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

La vigilance orange en raison des risques d'orages a été levée sur tout le territoire, après la sortie du sud-ouest du dispositif, a annoncé Météo France dimanche dans un bulletin diffusé à 05H00.

La vigilance orange a été donc été levée pour la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne.

Des pluies orageuses persitent encore sur le nord de la Charente et du Poitou au Limousin, sans nécessiter de suivi de vigilance.

On a observé sur ces départements alertés des cumuls de pluie de 15 à 30 mm en moins d'une heure (dans le Lot à Le Montat 12,6 mm en 6 minutes; 18,6 mm en 30 mn à Mauroux et 13 mm en 15 mn à Condom dans le Gers; 20,5 mm en 15 mn à Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne par exemple).

Des chutes de grêle localement fortes sont très probables ainsi que de violentes rafales de vent probablement voisines de 80 km/h (74 km/h enregistrés à Mauroux dans le Gers, 75 km/h à Lauzerte dans le Tarn-et-Garonne, 73 km/h à le Montat dans le Lot), voire probablement 80 à 100 km/h très ponctuellement dans le Tarn-et-Garonne.

Les pluies orageuses se sont décalées en s'atténuant du Limousin au Poitou, maintenus en vigilance jaune pour quelques heures.

L'amélioration est sensible ailleurs avec le retour à un temps sec quasi-généralisé pour quelques heures.



