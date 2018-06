Vingt-sept départements, principalement du quart nord-ouest de la France, courent lundi le risque d'orages violents, voire de crues ou inondations après un week-end où la foudre et les fortes pluies ont de nouveau frappé, notamment le Gers et en Moselle.

Pluies et orages étaient lundi matin concentrés sur une large bande du Poitou-Charentes jusqu'au sud-est de la région parisienne. Selon le dernier bulletin de Météo-France, vingt-cinq départements sont désormais sous vigilance orange face aux orages, notamment dans les Pays de la Loire et le Bassin parisien. Quatre d'entre eux sont également en vigilance "pluie-inondation" (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée), ou "crue" (Ille-et-Villaine).

Les autres départements sous surveillance sont la Mayenne, l'Orne, la Sarthe, ainsi que l'Aisne, le Cher, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Oise, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise et la Seine-Maritime. Dans le Sud-Ouest, le Gers et le Tarn-et-Garonne sont maintenant uniquement en vigilance orange "crue".

L'alerte court depuis 06H00 et jusqu'à mardi à la même heure. Les pluies orageuses prendront un caractère plus continu au fil des heures et des cumuls de 50 à 80 mm pourront être atteints ponctuellement, prévient l'institut météorologique. Dans le Gers, les pompiers sont intervenus depuis dimanche soir une soixantaine de fois dans des maisons, garages ou caves submergées par l'eau, sept personnes ont dû être relogées et une dizaine mises en sécurité. Vers l?Isle-Jourdain, plusieurs routes étaient encore coupées lundi matin. L?eau y est parfois montée jusqu?à 1 mètre, a témoigné un pompier.

En Ariège, la foudre est tombée dimanche non loin du camp militaire de Pamiers (Ariège) et un planton, âgé de 25 ans, a été légèrement choqué. A Cahors, l'eau du robinet a été déclarée impropre à la consommation. En Ile-de-France, l'autoroute A6 a été coupée dimanche soir à deux endroits durant 35 minutes à la suite d'un orage "intense mais bref", selon la préfecture de l'Essonne. La N118 a également été coupée pendant une demi-heure en raison de l'inondation de la cuvette de Bièvres.

- 'Clinique évacuée' -

Au cours du week-end, les pompiers sont intervenus dimanche matin dans le Tarn-et-Garonne pour des toitures abîmées par des grêlons de la taille de "balles de ping pong", tombés alors que le département n'était pas encore en alerte orange. Idem en Moselle, où les pompiers ont réalisé 780 interventions samedi, bien que cette zone n'ait pas été placée sous vigilance orange. Une clinique de Saint-Avold a dû être évacuée en raison d'une montée des eaux au rez-de-chaussée et d'une coupure d'électricité.

En Bretagne, les pompiers sont également intervenus à de très nombreuses reprises.

En Mayenne, la commune du Genest-Saint-Isle (2.200 habitants) a été particulièrement touchée. Deux cours d'eau sont sortis de leur lit et une école a été inondée. "?Il y avait un torrent de boue qui encerclait l'école", a raconté une habitante citée dimanche par le journal Ouest-France.

Météo-France recommande la prudence dans tous les départements concernés, "en particulier dans (les) déplacements et (les) activités de loisir".

La France a subi depuis mai plusieurs épisodes orageux très violents. La vague d'intempéries de cette semaine a fait quatre morts au total et a provoqué des inondations et d'importants dégâts.

Rien que le mois dernier, le sol de l'Hexagone a été frappé par plus de 180.000 impacts de foudre, contre 60.000 en moyenne. Le précédent record remontait à mai 2009, qui fut alors secoué par 84.000 impacts.



AFP