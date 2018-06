Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Donald Trump a affiché lundi son optimisme, et une forme d'impatience, à la veille de son sommet très attendu avec Kim Jong Un sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Les regards du monde entier sont tournés vers Singapour avec une même interrogation: le président américain, 71 ans, qui a accepté à la surprise générale de rencontrer l'héritier de la dynastie des Kim, de plus de trente ans son cadet, réussira-t-il là où tous ses prédécesseurs ont échoué ?

