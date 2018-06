Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Les cheminots observent mardi leur 29e jour de grève en deux mois et demie, ce qui fait du conflit actuel, contre la réforme de la SNCF, le plus long de ces 30 dernières années.

Rappel des principaux mouvements sociaux dans l'entreprise ferroviaire depuis la grande grève de l'hiver 1986/87:

- Hiver 1986/87: la grande grève -

Ce conflit s'est joué sur 28 jours, entre le 18 décembre 1986 et le 15 janvier 1987, alors que Jacques Chirac dirigeait un gouvernement de cohabitation sous la présidence de François Mitterrand.

A l'origine du mouvement: une nouvelle grille des salaires et la dégradation des conditions de travail. Début janvier 1987, le mécontentement gagne d'autres services publics, RATP et EDF en tête. Mais à la SNCF le mouvement s'essouffle à partir du 9 janvier.

La direction de la SNCF parle déjà de "modernisation" tandis que les cheminots affirment revenir au travail "la rage au ventre" avec l'impression de ne pas avoir été entendus.

- 1995: contre la réforme des retraites -

Autre longue grève, celle qui paralyse le trafic ferroviaire pendant 22 jours, du 24 novembre au 15 décembre 1995, contre le projet de réforme des régimes spéciaux de retraite du Premier ministre Alain Juppé et contre un nouveau contrat de plan entre l'Etat et la SNCF.

L'annonce par Alain Juppé, le 11 décembre, du gel du contrat de plan et du maintien des régimes spéciaux met fin au conflit. Le président de la SNCF Jean Bergougnoux fait les frais du mouvement: il démissionne le 15 décembre.

- 1997: grogne des contrôleurs -

En avril et mai 1997 les contrôleurs, désignés désormais comme "agents commerciaux de trains", observent une dizaine de jours de grève pour réclamer des effectifs supplémentaires, une revalorisation de primes et protester contre la réorganisation de leur travail.

- 2001: contre "Cap clients" -

En mars et avril 2001, les agents de conduite observent deux semaines de grève pour réclamer des revalorisations salariales et contester le projet "Cap clients" du président Louis Gallois, destiné à réorganiser l'entreprise par secteurs d'activités. L'emblématique patron de la SNCF (de 1996 à 2006) annonce le 5 avril une "pause" dans son projet.

- 2007: encore les régimes spéciaux -

A l'automne 2007, le trafic est perturbé pendant environ 15 jours: les cheminots protestent contre la réforme, promise par le président Nicolas Sarkozy, des régimes spéciaux de retraite. Le mouvement cesse après l'ouverture de négociations entre État, direction et syndicats à partir du 21 novembre.

- 2010 : le fret puis les retraites -

Deux semaines de grève secouent l'entreprise en avril, à l'appel de la CGT et SUD-Rail contre une réorganisation par branches, en particulier de l'activité fret. Le président Guillaume Pepy se montre ferme mais fait quelques gestes en matière d'embauches.

En octobre, la réforme générale des retraites met à l'arrêt pendant 17 jours la SNCF dans le cadre d'un mouvement interprofessionnel.

- 2014: réforme ferroviaire -

La discussion à l'Assemblée nationale de la réforme ferroviaire qui vise à regrouper sous une même holding publique la SNCF et Réseau ferré de France (RFF, organisme de gestion du réseau ferré) provoque 14 jours de grève en juin. La mobilisation s'effrite et le texte est définitivement adopté par les députés le 21 juillet.

- 2016: avant l'Euro -

Les cheminots observent deux semaines de grève en juin pour défendre leur régime spécial. La SNCF renonce finalement à son projet de réorganisation, sous la pression d'un gouvernement soucieux d'apaiser le climat social à quelques jours de l'Euro de football et en pleine contestation contre la loi travail.

- 2017: "deux jours sur cinq" -

Les cheminots observent une grève inédite sur le rythme de "deux jours sur cinq", à partir du 3 avril pour protester contre la réforme du secteur ferroviaire. Le projet de loi doit être adopté définitivement cette semaine au parlement. Des arrêts de travail sont prévus jusqu'au 28 juin.



