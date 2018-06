Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Des agriculteurs qui bloquaient les allers et venues des camions de carburant à l'entrée du port fluvial Edouard Herriot à Lyon ont levé mercredi leur barrage sous pression des CRS, a-t-on appris de sources concordantes.

L'évacuation, qui a commencé vers 9H15, s'est déroulée dans le calme, selon la préfecture et Michel Joux, président de la FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes. La vingtaine de tracteurs positionnés sur le site ont quitté les lieux.

Depuis dimanche soir, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricole (FNSEA) bloque une quinzaine de dépôts de carburant et de raffineries pour protester notamment contre l?importation de produits agricoles non confirmes aux normes françaises.

La FNSEA doit se réunir dans la matinée après une réunion avec le ministre de l'Agriculture dans la nuit, pour décider de la suite à donner au mouvement.

"Ca ne nous arrive pas souvent de nous faire déloger par la police comme ça. Ca a l'air d'être une méthode Macron", a réagi auprès de l'AFP Michel Joux.



