Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Un an après le tragique incendie de la tour Grenfell à Londres, rescapés, familles endeuillées et voisins traversaient un moment "doux-amer", partagés entre le réconfort d'être ensemble et la souffrance d'avoir perdu des proches.

