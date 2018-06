La trêve aura été de courte durée: Donald Trump a mis vendredi ses menaces à exécution en annonçant l'imposition de nouvelles taxes douanières de 25% sur 50 milliards de dollars d'importations chinoises auxquelles Pékin a immédiatement répliqué.

Les nouvelles taxes américaines, qui seront imposées sur des marchandises "contenant des technologies très importantes sur le plan industriel", doivent compenser cette fois le vol de la propriété intellectuelle et de technologies américaines. "Ma formidable relation avec le président Xi de Chine et la relation de notre pays avec la Chine sont importantes pour moi. Cependant, le commerce entre nos nations est très inéquitable, depuis très longtemps", a fait valoir Donald Trump, moins d'un mois après que les deux pays ont annoncé une trêve dans leur conflit commercial.



La Chine a annoncé de son côté qu'elle allait riposter à l'identique. "Nous allons immédiatement prendre des mesures en matière de droits de douane d'une ampleur équivalente", a annoncé le ministère chinois du Commerce. Il a en outre appelé les autres pays à une "action collective" contre cette conduite qualifiée de "dépassée et rétrograde". "Cette situation ne peut plus durer", a estimé Donald Trump, citant les objets de griefs: des pratiques commerciales "déloyales", en particulier l'acquisition de la propriété intellectuelle et de technologies américaines. Et, il a de nouveau martelé qu'avec des centaines de milliards de dollars de déficit, les Etats-Unis ne redoutaient pas une guerre commerciale perdue, selon lui, depuis bien longtemps.



Le président, qui a déjà imposé en mars des taxes de 25% sur les importations d'acier chinois et de 10% sur celles d'aluminium, a prévenu que "les Etats-Unis imposeront de nouveaux droits de douane si la Chine engage des mesures de représailles telles que l'imposition de nouvelles taxes sur des biens américains, sur des services ou sur des produits agricoles". Parmi les importations visées par les nouvelles taxes annoncées vendredi figurent des biens liés au plan stratégique Chine 2025 qui doit "tirer la croissance économique de la puissance asiatique mais qui pénalise l'économie des Etats-Unis", souligne Donald Trump.

Sur ces 50 milliards de dollars de produits, 34 milliards seront taxés à partir du 6 juillet, a précisé de son côté le Représentant américain au commerce (USTR) dans un communiqué séparé.



"Le second lot" de 16 milliards en valeur d'importations chinoises "sera soumis à un examen supplémentaire" qui comprendra une période de consultations et d'auditions publiques, a précisé l'USTR. Ces annonces ne sont pas une surprise puisque fin mai, la Maison Blanche avait annoncé qu'elle préparait toujours des mesures punitives contre la Chine, en dépit d'un "consensus" le 19 mai. Elle avait alors fixé le 15 juin comme date butoir pour annoncer ces nouvelles taxes.

Le 19 mai, les deux pays avaient pourtant annoncé un accord de principe pour réduire de manière substantielle le déficit des Etats-Unis avec la Chine.



Objectifs contradictoires



Pékin avait alors accepté pour ce faire d'augmenter considérablement ses achats de biens et services américains notamment dans les secteurs agricole et de l'énergie tout en promettant d'ouvrir davantage son marché aux marchandises américaines. Ce "consensus" s'était également accompagné d'une suspension de leurs menaces de représailles respectives. Les nouvelles taxes annoncées relancent la crainte d'une guerre commerciale, qui pourrait compromettre la croissance économique de la planète.



D'autant que l'administration Trump a ouvert d'autres fronts contre l'Union européenne et ses partenaires au sein de l'Aléna, le Canada et le Mexique.

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, avait d'ailleurs échangé jeudi à Pékin des propos assez durs avec son homologue chinois, Wang Yi, qui a exhorté Washington à éviter une approche "perdante" pour les deux partenaires. Cette nouvelle escalade intervient une semaine après que Donald Trump a préservé in extremis le géant chinois des télécommunications ZTE de sanctions américaines imposées en avril, qui ont mené ce groupe au bord de la faillite.

Ce revirement de l'administration a provoqué l'indignation des Républicains au Congrès.



Des experts soulignent les objectifs contradictoires que poursuit l'administration américaine en cherchant à la fois un accord sur la Corée du Nord avec l'appui de Pékin et des concessions économiques chinoises. "Le danger, si Donald Trump va trop loin, est que les Chinois finissent par lâcher leur pression sur la Corée du Nord", estime ainsi Nicholas Lardy, du Peterson Institute for International Economics (PIIE).



