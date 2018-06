Des lycéens de Parkland (Floride), où un ancien élève a tué 17 personnes en février, ont entamé vendredi à Chicago une tournée en autocar à travers les Etats-Unis, pour inciter les jeunes Américains à voter contre le lobby des armes, la NRA.

La tournée nationale, intitulée "Route vers le changement" ("Road to Change" en anglais) doit traverser 20 des cinquante Etats du pays, parmi lesquels le Texas, un Etat conservateur où les armes sont reines et le droit de les porter défendu par les autorités, jusqu'aux scrutins du 6 novembre.

A chacune des 50 étapes, les organisateurs veulent convaincre les jeunes de s'inscrire sur les listes électorales et les informer sur les candidats locaux qui demandent une réforme des réglementations sur les armes à feu ou ceux qui reçoivent des fonds de la NRA pour défendre le droit constitutionnel de posséder une arme.

Les lycéens ont choisi Chicago comme première étape de leur périple car la 3e ville des Etats-Unis est frappée par une violence endémique: on y a recensé 950 fusillades depuis le début de l'année, et plus de 220 meurtres.

L'idée est d'attirer l'attention non seulement sur les tueries de masse qui font la Une des médias, mais aussi sur les tueries du quotidien, qui contribuent à un bilan annuel de quelque 33.000 morts par armes à feu aux Etats-Unis. "Nos voix, vos voix unies sont plus fortes que tout", a déclaré l'une des lycéennes de Parkland, Kyrah Simon, devant une foule de plus d'un milliers de jeunes réunis au départ de la tournée.

Les élèves de Parkland sont à l'origine d'une mobilisation pour exiger une régulation plus stricte des armes à feu qui avait conduit plus d'un million de personnes à défiler dans les rues fin mars. La Floride, un Etat très souple en matière de vente d'armes, a depuis adopté des mesures timides de restriction, notamment en relevant de 18 à 21 ans l'âge limite pour acheter une arme à feu.

Vendredi à Chicago, les lycéens de Parkland ont pris soin de rester en retrait, laissant d'autres jeunes militants prendre la parole devant la foule. "Des gens sont tués chaque jour à Chicago, et pas parce qu'ils font quelque chose de mal", a souligné Trevon Bosley, dont le frère a été tué sur le parking d'une église.

Des célébrités s'étaient également jointes au mouvement, comme Will.I.Am du groupe The Black Eyed Peas, qui a appelé à "des lois correctes sur les armes" de manière à ce que "les timbrés ne se baladent pas avec des armes militaires".



