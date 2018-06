Antoine Griezmann est associé aux jeunes Kylian Mbappé (19 ans) et Ousmane Dembélé (21 ans) en attaque des Bleus pour leur entrée en lice dans le Mondial-2018 face à l'Australie, samedi à Kazan (12h00), selon la feuille de match publiée par la Fifa.

Cette équipe de France est la plus jeune en ouverture d'une Coupe du monde depuis 1930, année de la première édition du tournoi, avec une moyenne d'âge de 24 ans et demi.

Dans son onze de départ contre l'Australie aux côtés des incontournables Griezmann et Mbappé, Didier Deschamps a préféré l'attaquant Dembélé à Olivier Giroud, de dix ans son aîné et pourtant 4e meilleur buteur de l'histoire de la sélection (31 buts) . Au milieu, il a choisi Corentin Tolisso (23 ans) plutôt que le cadre Blaise Matuidi (31 ans), pour épauler les habituels Paul Pogba et N'Golo Kanté dans l'entrejeu. Sur les côtés, il a donné leur chance aux latéraux Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, 44 ans à eux deux...

Comme prévu, Raphaël Varane et Samuel Umtiti sont associés en charnière centrale, devant le gardien et capitaine Hugo Lloris.

France: Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba ? Mbappé, Griezmann, Dembélé

Sélectionneur: Didier Deschamps

Australie: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Mooy, Jedinak (cap.)- Kruse, Rogic, Leckie - Nabbout

Sélectionneur: Bert van Marwijk (NED)

Arbitre: Andres Cunha (URU)



Par Chloé COUPEAU - © 2018 AFP