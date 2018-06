Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Les talibans ont annoncé dimanche qu'ils ne prolongeraient pas le cessez-le-feu de trois jours observé ce weekend face aux forces afghanes à l'occasion de la fin du ramadan et entendaient reprendre les combats à son issue.

Les talibans ont annoncé dimanche qu'ils ne prolongeraient pas le cessez-le-feu de trois jours observé ce weekend face aux forces afghanes à l'occasion de la fin du ramadan et entendaient reprendre les combats à son issue.



"Le cessez-le-feu se termine ce soir et nos opérations reprendront si Dieu le veut. Nous n'avons aucune intention de prolonger le cessez-le-feu", a déclaré le porte-parole taliban Zabihullah Mujahid dans un message transmis à l'AFP.

Le président Ashraf Ghani avait annoncé samedi une prolongation du cessez-le-feu côté gouvernemental et appelé les talibans à en faire autant.

Il s'agit du premier cessez-le-feu formel à l'échelle nationale depuis l'invasion américaine de 2001 et les scènes de joie qu'il a suscitées ont éveillé des espoirs de paix parmi les Afghans épuisés par la guerre.

Il a aussi donné lieu ces derniers jours à d'inédites scènes de fraternisation entre combattants talibans, civils et membres des forces de sécurité. Mais il a été terni samedi par un attentat-suicide qui a fait au moins 25 morts parmi une foule célébrant la cessation des combats dans la province de Nangarhar (est). L'attaque a été imputée au groupe Etat islamique.

L'Etat islamique n'est pas inclus dans le cessez-le-feu.



Par Alexandre HIELARD - © 2018 AFP