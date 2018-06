Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Malgré des mois de contestation, de manifestations de motards et d'automobilistes et de débats politiques, c'est désormais officiel: au 1er juillet, la vitesse sur 400 000 kilomètres de routes secondaires ne sera plus limitée à 90 km/h mais à 80 km/h.

Malgré des mois de contestation, de manifestations de motards et d'automobilistes et de débats politiques, c'est désormais officiel: au 1er juillet, la vitesse sur 400 000 kilomètres de routes secondaires ne sera plus limitée à 90 km/h mais à 80 km/h.