Une pagode bouddhiste renommée a été endommagée par les intempéries qui affectent le sud de la Birmanie et ont amené des centaines de personnes à quitter leurs maisons inondées.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'Etat de Mon durant le week-end ne donnaient lundi aucun signe d'accalmie, selon des médias locaux. Ces averses ont provoqué un glissement de terrain qui a endommagé la pagode Kyeik Than Lan?, dont les coupoles dorées dominent la capitale de l'Etat, Mawlamyine.

Des ouvriers ont aidé à déplacer des statues de Bouddha et des moines ont participé au nettoyage du site religieux, ont constaté des correspondants de l'AFP.

Selon Bo Win, un habitant participant aux travaux, un millier de personnes ont été hébergées en urgence autour de la ville.

Le quotidien étatique Global New Light faisait état quant à lui de 150 personnes évacuées vers une école au sud de Mawlamyine après que des dizaines de maisons et plusieurs ponts ont été submergés par les eaux.

Aucun mort n'était toutefois signalé. La semaine dernière, cinq personnes ont perdu la vie en raison d'un glissement de terrain dû aux pluies à Mogok, une ville du nord réputée pour ses mines de rubis.

En 2015, plus de cent personnes avaient été tuées dans des inondations et des centaines de milliers d'autres avaient été déplacées à travers le pays.

Quelque 138.000 personnes avaient été tuées en 2008 lors du passage du cyclone Nargis, qui avait ravagé une grande partie de la côte du pays.



AFP