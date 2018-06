Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Instagram a indiqué mercredi avoir dépassé la barre du milliard d'utilisateurs actifs, confirmant ainsi l'engouement d'un public, notamment jeune, pour ce réseau social centré sur le partage de photos et de vidéos.

L'annonce a été faite par Kevin Systrom, le patron du réseau détenu par Facebook, qui présentait aux professionnels une nouvelle fonctionnalité du réseau: des publications vidéo pouvant atteindre une heure.

"Nous avons désormais une communauté de 1 milliard d'utilisateurs", a lancé M. Systrom. En septembre le réseau ne revendiquait encore que 800 millions d'usagers.

Instagram rejoint donc le club des plateformes milliardaires de la galaxie Facebook, après Facebook lui-même et ses deux milliards d'abonnés mais aussi WhatsApp et Messenger.

Instagram --devenu un phénomène culturel à part entière-- dépasse ses rivaux Twitter et Snapchat et attire les jeunes quand Facebook s'essoufle dans cette catégorie.

Lancé en 2010, Instagram a été acheté en 2012 par Facebook pour environ 1 milliard de dollars.

Selon la société eMarketer, Instagram va générer des revenus publicitaires de près de 5,5 milliards de dollars cette année soit un bond de 70% par rapport à l'année dernière.



