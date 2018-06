Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Longtemps synonyme de vestiaire sobre et de costumes, la mode masculine ne cesse de s'émanciper à force d'audace et de créativité dans les couleurs et les matières, comme l'a démontré jusqu'à dimanche la Fashion week homme parisienne.

Longtemps synonyme de vestiaire sobre et de costumes, la mode masculine ne cesse de s'émanciper à force d'audace et de créativité dans les couleurs et les matières, comme l'a démontré jusqu'à dimanche la Fashion week homme parisienne.