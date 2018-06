Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Le gouvernement nicaraguayen et l'opposition doivent reprendre lundi le dialogue pour tenter de trouver une issue à la vague de violences qui a fait plus de 200 morts en un peu plus de deux mois.

Le gouvernement nicaraguayen et l'opposition doivent reprendre lundi le dialogue pour tenter de trouver une issue à la vague de violences qui a fait plus de 200 morts en un peu plus de deux mois.