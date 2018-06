L'armée syrienne a lancé mardi une offensive pour reprendre les quartiers rebelles de la ville de Deraa dans le sud du pays, ont annoncé les médias d'Etat. Le sud du pays en guerre borde la frontière avec la Jordanie et le plateau du Golan, en partie occupé par Israël.



Depuis une semaine, les forces gouvernementales sont engagées ans une opération militaire contre d'autres régions de la province de Deraa, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie se concentrant dans l'est de la province. Mais les violences ont atteint ces deux derniers jours la ville même de Deraa, divisée entre un secteur gouvernemental et des quartiers tenus par les rebelles.

"L'armée syrienne mène des frappes ciblées contre les repères et fortifications des terroristes dans la ville de Deraa", a rapporté la télévision étatique.

De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a rapporté des raids aériens du pouvoir et de son allié russe contre "les quartiers rebelles", qui sont également selon l'ONG la cible de barils d'explosifs largués par des hélicoptères.

Des combats au sol opposent également les forces gouvernementales aux rebelles dans le sud-est de la ville, selon l'ONG, précisant qu'il s'agit là de la "première opération militaire terrestre du régime dans la ville de Deraa" depuis le début des hostilités il y a une semaine.

"Le régime cherche à prendre le contrôle d'une base militaire au sud de la ville, qui permet de couper la route entre Deraa et la frontière jordanienne, mais aussi morceler davantage les territoires rebelles" dans la province, a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.



AFP