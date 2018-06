Sud-Rail appelle à faire grève "les 6 et 7 juillet", soit au début des vacances scolaires, tandis que la CFDT Cheminots va "suspendre" sa participation au mouvement "pendant toute la période estivale", a-t-on appris mardi auprès des deux syndicats.

"En cohérence avec notre mandat précédent, nous appelons à la poursuite de la lutte pour le retrait du pacte ferroviaire", a déclaré à l'AFP Fabien Dumas, secrétaire fédéral de Sud-Rail. Les vendredi 6 et samedi 7 juillet, les cheminots "débattront en assemblées générales de la suite à donner au mouvement pour gagner", a-t-il ajouté.

Sud-Rail, troisième syndicat de la SNCF, réunissait mardi son conseil fédéral pour débattre de la suite à donner au mouvement. Ces derniers jours, "une majorité de (ses) structures" régionales s'étaient prononcées pour une grève lors de ces deux journées marquant le début des congés scolaires d'été, selon le porte-parole du syndicat, Erik Meyer.

La CFDT Cheminots, qui a de son côté réuni mardi son conseil national, a décidé une "suspension" de la grève à l'issue du dernier épisode de deux jours sur cinq jeudi, et "pendant toute la période estivale", a annoncé à l'AFP un de ses responsables.

"L'idée est de pouvoir garder des ressources de mobilisation à la rentrée" car "les négociations sociales à venir seront longues et complexes" au sein de la SNCF et de la branche ferroviaire, a expliqué Sébastien Mariani, secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminots, quatrième syndicat de la SNCF.

"Pour nous, c'est la solution la plus pragmatique et la plus efficace. On ne fera pas de grève préventive. On va porter cette position lors de la réunion intersyndicale" prévue mardi soir, a souligné M. Mariani, plaidant pour "la bonne modalité d'action au bon moment".

Jeudi s'achèvera le 18e et dernier épisode de deux jours de grève sur cinq lancé le 3 avril par les syndicats CGT, Unsa et CFDT de la SNCF pour protester contre la réforme ferroviaire voulue par le gouvernement. Sud-Rail avait le même jour lancé une grève illimitée.

La CGT Cheminots, premier syndicat à la SNCF, avait annoncé la semaine dernière qu'elle appellerait à la grève en juillet et août, en fixant au fur et à mesure les dates de mobilisation.

L'Unsa ferroviaire, deuxième syndicat, avait été mardi 19 la première organisation à annoncer sa sortie du mouvement après le 28 juin, tout en disant "rester combative".



AFP