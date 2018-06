Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Joe Jackson, patriarche de la famille Jackson et père du roi de la pop Michael Jackson, s'est éteint à 89 ans, ont rapporté mercredi des médias américains. Les médias spécialisés dans les célébrités TMZ et Entertainment Tonight ont annoncé que le fondateur du groupe The Jackson 5 avait succombé mercredi à un cancer.

