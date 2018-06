A seulement 12 ans, Tom Goron a battu mercredi le record de la traversée de la Manche en solitaire en Optimist, en 14 heures et 20 minutes, a constaté un photographe de l'AFP.

Parti à 07H00 du matin mercredi des Needles, au large de l'île de Wight (Grande-Bretagne), le jeune skipper a franchi la ligne d'arrivée à l'entrée de la rade de Cherbourg (Manche) à 21H20.

A son arrivée, il a dit avoir eu le mal de mer et avoir vomi dix fois pendant la traversée. Tom Goron a parcouru les 60 milles du parcours à la vitesse moyenne de 4,19 noeuds (soit 7,6 km/heure), toujours encadré par son père à bord d'un voilier à distance raisonnable pour intervenir en cas de difficulté. Il bat le précédent record établi en 2016 par Violette Dorange, alors âgée de 15 ans, qui avait fait la traversée en 14 heures et 56 minutes.

A son arrivée, il a déclaré vouloir faire "comme François Gabart, la Route du Rhum, la Solitaire du Figaro". "On verra dans 10 ans...", a déclaré le garçon, cité dans un communiqué. "Je suis fière de lui, qu'il ait réussi, qu'il soit allé au bout et qu'il soit content. Il est têtu, ambitieux, persévérant et... il faut le suivre", a réagi sa mère, Sophie, elle aussi citée dans le communiqué.

Né en 2006, habitant Aucaleuc (Côtes d'Armor), Tom avait 2 ans lorsqu'il est monté pour la première fois sur un Optimist. Il s'entraîne à Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine), le centre nautique de Rennes. Minime cette année, il a terminé 6e sur 60 à la Coupe de Bretagne, dernière épreuve qualificative pour le championnat de France.



