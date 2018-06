Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Quinze personnes au moins sont mortes et plus de 70 autres ont été blessées dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'incendie du plus grand marché à ciel ouvert de la capitale kényane Nairobi, où d'innombrables étals de bois et de bâches en plastique ont été détruits.

Quinze personnes au moins sont mortes et plus de 70 autres ont été blessées dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'incendie du plus grand marché à ciel ouvert de la capitale kényane Nairobi, où d'innombrables étals de bois et de bâches en plastique ont été détruits.