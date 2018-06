Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'homme et la femme arrêtés mardi matin dans l'affaire des menaces proférées en 2003-2004 contre le réseau ferré français au nom d'un groupe "AZF" ont été mis en examen, a-t-on appris samedi de source judiciaire.

Ce chef d'entreprise, né en 1947, et cette femme, née en 1962, sont mis en examen pour "association de malfaiteurs terroristes", ainsi que pour "infraction à la législation sur les explosifs" et "menace de destruction par un moyen dangereux" à chaque fois en relation avec une entreprise terroriste, a précisé cette source.

L'homme a été placé sous mandat de dépôt et la femme sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet.

Un autre homme interpellé mardi avait été relâché jeudi, sans faire l'objet de poursuites.

Cette affaire, tombée aux oubliettes depuis quatorze ans, avait connu une avancée inattendue avec ces trois arrestations menées par la Sous-direction antiterroriste (Sdat) de la police judiciaire, dans l'Yonne, le Loiret et la Seine-et-Marne.

Ce sont "des signalements remontant à quelques mois" qui ont permis de faire rebondir l'enquête, selon une source proche du dossier, alors que les personnes interpellées s'étaient connues en travaillant dans la même entreprise.

Les enquêteurs ont également pu faire un lien entre l'ADN d'un des suspects et celui retrouvé sur le carton contenant la bombe artisanale découverte il y a 14 ans, avait indiqué jeudi une autre source proche du dossier.

Le groupe "AZF" s'était fait connaître lorsqu'il avait affirmé avoir posé une "série de bombes" sur des voies ferrées et menacé de les faire exploser, s'il n'obtenait pas une forte rançon, de 4 millions de dollars et 1 million d'euros.

Sur ses indications, les autorités avaient retrouvé en février 2004 un engin explosif. Une vaste inspection des voies ferrées françaises avait alors été ordonnée, sans que soit détectée la moindre anomalie.

L'affaire avait également été marquée par la rocambolesque correspondance, via la rubrique "Messages personnels" du quotidien Libération, entre "Mon gros loup" (AZF) et "Suzy" (police) afin d'organiser la remise d'une rançon.

Le 1er mars, une femme avait indiqué par téléphone un emplacement aux environs de l'aéroport de Montargis (Loiret) où celle-ci devait être larguée par hélicoptère mais la transaction avait échoué.

Après l'échec de cette remise et la découverte d'une autre bombe sur la ligne Paris-Troyes-Bâle qui, selon le ministère de l'Intérieur, ne correspondait pas aux engins du groupe AZF, celui-ci avait annoncé le 25 mars 2004 la suspension de ses actions.



