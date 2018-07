Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Le président Emmanuel Macron a assuré dimanche que la décision de transférer Simone Veil au Panthéon "ne fut pas seulement la (sienne), ce ne fut pas non plus celle de sa famille qui cependant y consentit, cette décision fut celle de tous les Français".

"C'est intensément, tacitement, ce que toutes les Françaises et tous les Français souhaitaient (...) Avec Simone Veil, entrent ici ces générations de femmes qui ont fait la France", a ajouté le chef de l'État devant le Panthéon où l'ancienne ministre et rescapée de la Shoah et son mari, Antoine Veil, doivent désormais reposer.

Devant la famille, de nombreux responsables politiques et des milliers d'anonymes, Emmanuel Macron a rendu un hommage solennel à cette figure populaire du XXe siècle.

"Avec Simone Veil, entrent ici ces générations de femmes qui ont fait la France, sans que la Nation leur offre la reconnaissance et la liberté qui leur était due", a estimé le président de la République. "Aujourd'hui, par elle, justice leur soit à toutes rendue", a-t-il ajouté.

Peu avant 10H30, les cercueils de Simone et Antoine Veil avaient quitté le Mémorial de la Shoah, où les Français ont rendu hommage à l'ancienne déportée durant 48 heures. Sous les applaudissements d'anonymes, ils ont rejoint la place Edmond-Rostand où ils ont remonté lentement jusqu'au Panthéon sur un long tapis bleu, la couleur symbole de "la Paix, l'entente entre les peuples et, bien sûr, l'Europe", selon l'Élysée, qui supervise la cérémonie.



