Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Pour la première fois, l'avenue parisienne des Champs-Élysées a été transformée le temps d'une soirée en cinéma géant, dimanche, avec la projection du film "Les Visiteurs" en présence d'un de ses acteurs Jean Reno, a constaté un journaliste de l'AFP.

Pour la première fois, l'avenue parisienne des Champs-Élysées a été transformée le temps d'une soirée en cinéma géant, dimanche, avec la projection du film "Les Visiteurs" en présence d'un de ses acteurs Jean Reno, a constaté un journaliste de l'AFP.



Égarés dans les couloirs du temps, le comte Godefroy de Montmirail et son valet Jacouille la Fripouille, héros du film "Les Visiteurs", se sont retrouvés devant l?Arc de Triomphe sur un spectaculaire écran de 180 m2 en technologie LED haute définition, d'un poids de 6 tonnes, retenu par une grue élévatrice de 30 m de haut.

L?écran avait été installé en haut de la célèbre avenue parisienne fermée à la circulation jusqu?à l?avenue George V.

À l?initiative du Centre national du Cinéma (CNC) et du Comité des Champs-Elysées, cette projection inédite en plein air a été organisée à l?occasion de la Fête du Cinéma qui permet jusqu?au 4 juillet d?accéder à toutes les projections dans tous les cinéma français pour 4 euros la séance.

En présence de l?ancien ministre de la Culture Jack Lang, 1.700 privilégiés, désignés par tirage au sort en participant à un sondage, et des milliers de badauds, ont assisté à la projection du film culte de Jean-Marie Poiré sorti il y a tout juste 25 ans.

Pour cette projection de cinéma hors normes, des transats avaient été installés sur toute la largeur de l?avenue.

Les contre-allées des Champs-Elysées offrant une visibilité parfaite sur l?écran, étaient accessibles au grand public.

16.000 personnes en tout ont participé à un sondage pour choisir le film projeté dimanche soir.

"Les Visiteurs" de Jean-Marie Poiré sorti en salles en 1993, a été désigné devant "La Folie des Grandeurs" et "La Gloire de Mon Père", autres films cultes du 7e art français.

"Okkay...", "Qu?est-ce que c?est que ce binz?"... : les célèbres répliques cultes du film ont de nouveau fait mouche devant des milliers de promeneurs et touristes médusés.

"C'est incroyable d'être assis sur les Champs-Élysées pour voir un film. Je suis venue avec mes filleules de 6 et 9 ans. Tout le monde est très excité", a confié à l'AFP une des gagnantes du tirage au sort.

Cette séance en plein air a démarré par les scènes les plus célèbres de films français et étrangers tournées sur les Champs-Élysées depuis l?invention du cinématographe.



- © 2018 AFP