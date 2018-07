La police fédérale américaine a annoncé lundi l'arrestation d'un homme, proche des réseaux d'Al-Qaïda, suspecté de planifier un attentat à Cleveland mercredi, jour de la fête nationale des Etats-Unis.

Demetrius Nathaniel Pitts, qui se fait également appeler Abdur Raheem Rafeeq, a déclaré à un agent infiltré du FBI qu'il voulait tuer des militaires et leurs familles à l'aide d'un véhicule chargé d'explosifs, dans cette ville de l'Etat de l'Ohio.

Le suspect, au casier judiciaire chargé, a été interpellé et écroué dimanche. Il a été inculpé de soutien à une organisation terroriste. "Son intention était de tuer des soldats et leurs familles", a précisé dans une conférence de presse l'agent spécial du FBI Steve Anthony. Né aux Etats-Unis, Demetrius Pitts était depuis des mois surveillé par la police fédérale, après avoir publié sur les réseaux sociaux des messages favorables à Al-Qaïda et exprimé son désir de recourir à la violence armée.

"Ses messages sur Facebook étaient franchement inquiétants", a souligné M. Anthony.

Comme beaucoup d'autres villes du pays, Cleveland, située dans la région des Grands Lacs, avait l'intention de procéder mercredi à un tir de feux d'artifice pour le jour de l'Indépendance, qui célèbre la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776.



