Karl Lagerfeld chez les "Immortels": le directeur artistique de Chanel, grand amateur de littérature, a reproduit le décor de l'Institut de France, siège de l'Académie française à Paris, pour un défilé de haute couture conclu par une mariée en habit vert.

Sous la verrière du Grand Palais, cadre habituel des shows Chanel, la façade du bâtiment du 23 quai de Conti a été reconstituée, comme sa fameuse coupole, ainsi que des stands de bouquinistes le long d'une Seine factice.

Après le thème du jardin parisien et la Tour Eiffel, qui servaient d'inspiration à ses derniers défilés de haute couture, ce sont également des symboles du patrimoine de la capitale que le couturier octogénaire a mis en valeur pour cette collection automne-hiver 2018-2019, au moment même où les bouquinistes demandent leur classement à l'Unesco.

Un choix naturel pour ce collectionneur de livres, tout comme celui de l'Institut de France, qui accueille cinq académies, parmi lesquelles l'Académie française. Ses membres, chargés de veiller au respect de la langue française et de composer le dictionnaire, sont appelés les "Immortels".

Pour jouer les faux bouquinistes vêtus en Chanel, Karl Lagerfeld avait convoqué son filleul Hudson Kroenig, son frère Jameson et le père des deux enfants, le mannequin américain Brad Kroenig.

Assis devant les fameuses boîtes "vert wagon" imitant celles qui parsèment les quais parisiens, ils ont assisté au va-et-vient des mannequins, qui défilaient entre des bancs et des lampadaires. Dans ce Paris de carte postale, la palette de la collection rappelle les couleurs de la capitale: les tailleurs Chanel sont gris comme l'asphalte ou les toits en zinc.

- Une mariée académicienne -

Nouveauté de cette saison, pour une plus grande liberté de mouvement, les manches des vestes s'ouvrent à l'aide de zips brodés. Les jupes aussi sont fendues jusqu'à la hanche, toujours du côté gauche, et se portent avec un jupon assorti.Les mannequins portent des bibis de velours et plumes formant une crête qui descend sur le front, ou sont coiffées d'une sorte de banane, au-dessus de leur queue de cheval, pour une touche rock. Elles sont chaussées de bottines pointues à revers.

Rappelant l'habit des Académiciens, la robe de mariée, faite d'une veste et d'une longue jupe fendue, est couleur vert d'eau et ornée de broderies de feuilles d'olivier.C'est d'ailleurs dans un habit conçu par Karl Lagerfeld que Simone Veil avait fait son entrée solennelle à l'Académie française, en mars 2010.

Parmi les célébrités présentes au défilé mardi figurait l'actrice espagnole Penelope Cruz, nouvelle égérie de Chanel, ainsi que Vanessa Paradis et sa fille Lily-Rose Depp.

La veille, l'Italien Giambattista Valli avait présenté une collection faisant une large place aux plumes. Elles sont parfois combinées à des perles de cristal et recouvrent entièrement les chaussures à talon aiguille.Les grandes robes de soie à volants se portent courtes devant, avec une traîne à l'arrière. Les fleurs emblématiques de Valli abondent, en imprimés, en macramés ou broderies sur des robes transparentes.



AFP