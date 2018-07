Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La défense du droit à l'avortement est au coeur de l'âpre bataille pour le choix du prochain juge de la Cour suprême, la pression montant lundi sur la poignée de sénateurs républicains et démocrates ayant le pouvoir de bloquer, ou de confirmer, le choix de Donald Trump.

Objet de tous les regards: la sénatrice républicaine Susan Collins, rare voix à défendre dans son camp le droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

"Je ne soutiendrai pas un candidat qui a prouvé son hostilité à l'égard de Roe v. Wade", l'arrêt qui a légalisé l'avortement en 1973 dans tous les Etats-Unis, a-t-elle martelé dimanche.

Elle pourrait donc jouer un rôle déterminant au Sénat, instance chargée de confirmer le candidat qui doit être nommé à vie par le président.

Chaque vote comptera, les républicains ne disposant que d'une très fragile avance (51 contre 49).

Conscient de son importance stratégique, le président américain l'a conviée à la Maison Blanche peu après l'annonce du départ à la retraite du juge Anthony Kennedy.

Ce magistrat jouait depuis trente ans un rôle d'arbitre au sein de la plus haute instance judiciaire américaine, se rangeant tantôt du côté des quatre juges conservateurs, tantôt du côté des quatre progressistes, notamment sur l'avortement.

S'il le remplace par un conservateur, Donald Trump fera basculer l'équilibre de la Cour suprême, qui tranche notamment les grands sujets de société.

Le visage des Etats-Unis pourrait en sortir transformé pour des décennies.

- Un "personne exceptionnelle" -

La Maison Blanche s'est rapidement mise en ordre de bataille, espérant que son nouveau magistrat siégera dès le 1er octobre. C'est-à-dire avant des élections qui pourraient lui faire perdre sa majorité au Sénat.

Conscient de l'urgence, Donald Trump a promis d'annoncer un nom le 9 juillet.

Il s'était déjà entretenu avec quatre candidats lundi et comptait en rencontrer deux ou trois autres cette semaine. "La personne choisie sera exceptionnelle", a-t-il simplement affirmé. Il pourrait s'agir d'une femme.

Le président républicain a promis d'envoyer "des conservateurs" à la Cour suprême, sur la ligne du premier haut magistrat qu'il était parvenu à faire confirmer en 2017, Neil Gorsuch.

Mais sur conseil de son équipe, il ne posera aux prétendants aucune question directe sur l'IVG, afin de ne pas compromettre leur approbation au Sénat.

Hypocrisie, dénoncent les démocrates: tous les candidats envisagés viennent d'une liste approuvée par une organisation ultra-conservatrice, la Federalist Society. Et le candidat Trump l'avait promis en 2016: "Je suis anti-avortement, les juges seront anti-avortement".

Lors de sa rencontre avec le milliardaire jeudi, Susan Collins avait exprimé son malaise. J'ai "encouragé le président à élargir sa liste au-delà des 25 noms" déjà connus, a-t-elle expliqué sur ABC.

- Cinq sénateurs pivots -

Elle était accompagnée à la Maison Blanche d'une autre sénatrice républicaine qui défend aussi le droit à l'avortement, Lisa Murkowski.

Cette dernière a rappelé sa tradition de "vote indépendant" sur la Cour suprême, la semaine dernière. Mais elle est depuis restée discrète.

A elles deux, les sénatrices détiennent le pouvoir de faire basculer la maigre majorité républicaine. D'autant que le républicain John McCain, luttant contre un cancer, risque de ne pas pouvoir voter.

Mais l'équation n'est pas si simple pour les démocrates. Ils pourraient subir les défections de trois sénateurs faisant face à une réélection difficile en novembre dans leurs Etats pro-Trump: Heidi Heitkamp, Joe Donnelly et Joe Manchin. Tous avaient voté en faveur de Neil Gorsuch. Ils sont courtisés par la Maison Blanche.

Le choix du successeur d'Anthony Kennedy est "le plus important de notre vie", a averti lundi leur chef au Sénat, Chuck Schumer.

Ses troupes démocrates sont déjà mobilisées pour tenter de garder ces trois élus dans leur giron.

Leur stratégie: axer l'argumentaire non seulement sur l'IVG mais aussi sur la protection du système de santé mis en place par Barack Obama. Un sujet plus aisé à défendre face aux électeurs en terre "trumpistes".

De leur côté, les associations pro-IVG appellent désormais les électeurs à faire pression d'ici les élections parlementaires de novembre, où un tiers des sénateurs jouent leur siège.

"Nos sénateurs peuvent mettre fin au cauchemar et sauver" la Cour suprême, a lancé lundi l'organisation Naral. "Appelez le vôtre MAINTENANT".



