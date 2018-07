Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Un jeune d'une vingtaine d'années est mort mardi soir à Nantes après avoir été touché par balle par un policier lors d'un contrôle, provoquant une vague de violences urbaines dans le quartier du Breil où ont eu lieu les faits, a-t-on appris de sources concordantes.

Des heurts opposent des policiers et des jeunes armés de cocktails Molotov, selon une source policière qui précise que des voitures ont été incendiées et un centre commercial a été en partie ravagé par les flammes.

"Le SRPJ de Nantes et l'Inspection générale de la police nationale sont saisies de l'enquête afin de préciser la commission des faits et déterminer dans quelles circonstances le policier a été amené à faire usage de son arme", a précisé à l'AFP le procureur de la République de Nantes Pierre Sennès.



