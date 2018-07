Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Cinéaste, réalisateur du monumental "Shoah", écrivain, philosophe et journaliste, Claude Lanzmann, mort jeudi à 92 ans, a traversé le XXe siècle avec la volonté irréductible de témoigner et de se battre pour les causes qu'il estimait justes.

