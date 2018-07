Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

La Belgique mène 2 à 0 contre le Brésil, dernier grand favori en lice pour le titre, à la pause du quart de finale du Mondial-2018 vendredi à Kazan.

Fernandinho a marqué contre son camp (13e) et Kevin de Bruyne a aggravé la marque d'une superbe frappe (31e) pour les Diables rouges.

Le vainqueur de ce match rencontrera la France, victorieuse de l'Uruguay (2-0), mardi en demi-finale à Saint-Pétersbourg.

Si la Seleçao de Neymar est éliminée, il ne restera plus que des Européens en lice. Les autres quarts de finale samedi sont Suède-Angleterre (16h00 françaises à Samara) et Russie-Croatie (20h00 à Sotchi).

Le tournoi russe a été impitoyable avec les favoris, comme l'Allemagne ou encore l'Espagne, éliminés prématurément. La finale est programmée le 15 juillet à Moscou.



