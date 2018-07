Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Le groupe français CMA-CGM, numéro 3 mondial du transport maritime par conteneur, a décidé de se retirer d'Iran en raison des sanctions américaines, a annoncé samedi son PDG Rodolphe Saadé.

"A cause de l'administration Trump, nous avons décidé de mettre un terme à la desserte de l'Iran", a-t-il déclaré aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

"Nos concurrents chinois hésitent un peu, donc ils ont peut-être des relations différentes avec l'administration Trump", a-t-il ajouté, lors d'une session intitulée "l'éthique est-elle un frein économique ?"

L'armateur français avait signé en 2016 un protocole d'accord avec l'Islamic Republic of Iran Shipping Lines pour échanger ou louer des espaces de navires, exploiter des lignes maritimes communes et coopérer sur l'utilisation de terminaux portuaires.

Donald Trump a annoncé début mai le retrait des Etats-Unis de l'accord et le rétablissement des sanctions contre l'Iran ainsi que contre toutes les entreprises ayant des liens avec la République islamique.

Washington avait précisé que les sanctions seraient effectives immédiatement pour les nouveaux contrats et avait donné jusqu'à 180 jours aux entreprises étrangères pour cesser leurs activités avec l'Iran.



