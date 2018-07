Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

La circulation sera difficile samedi, avec un trafic classé orange dans le sens des départs, en ce premier week-end des vacances d'été, selon les prévisions de Bison Futé.

Avec le début officiel des congés scolaires en France, "la circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du sud et des régions côtières du pays", a indiqué l'organisme de prévision de la circulation dans un communiqué.

Samedi, "les difficultés seront nombreuses sur les axes menant du nord du pays vers le sud-est et la Méditerranée", précise-t-on. L'Ile-de-France est classée rouge dans la matinée en direction de Bordeaux ou de l'Espagne. En revanche, le trafic sera fluide avant 05H00 et après 17H00 sur ce même axe.

A l'heure du déjeuner, la circulation sera également saturée dans les régions lyonnaise et bordelaise sur les autoroutes menant au sud du pays, ajoute Bison Futé.

Les automobilistes ne seront pas les seuls à prendre leur mal en patience: côté rail, les syndicats CGT et SUD ont appellé les cheminots à reprendre la grève vendredi et samedi, alors que la SNCF attend près d'un million de voyageurs ce week-end.

La journée de dimanche est en revanche classée vert au niveau national, exceptée en région Auvergne-Rhône-Alpes où des difficultés sont attendues sur l'autoroute A7.

Le prévisionniste recommande entre autres aux conducteurs de ne pas rouler en état de fatigue, respecter une pause toutes les deux heures, vérifier le bon état général du véhicule (pression des pneus, batterie, éclairage, rétroviseurs,...) et éviter de circuler aux heures les plus chaudes de la journée en cas de fortes chaleurs.



