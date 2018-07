Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Le Colombien Fernando Gaviria (Quick-Step) a remporté la première étape et endossé le maillot jaune du Tour de France, samedi, à Fontenay-le-Comte, où Chris Froome a perdu du temps.

Le Britannique, favori de l'épreuve, a été retardé par une chute dans le final, à quelque 6 kilomètres de l'arrivée. Froome, quadruple vainqueur du Tour, a perdu une cinquantaine de secondes. D'autres prétendants, l'Australien Richie Porte, le Colombien Nairo Quintana et le Britannique Adam Yates, ont terminé eux aussi avec du retard.

Dans le sprint, Gaviria s'est imposé nettement au champion du monde, le Slovaque Peter Sagan. L'Allemand Marcel Kittel a pris la troisième place devant le Norvégien Alexander Kristoff et le Français Christophe Laporte.

Le peloton a été écrémé par une première chute collective à 10 kilomètres de la ligne. Le Français Arnaud Démare, notamment, n'a pu repartir qu'avec retard.

En début d'étape, la première échappée a réuni trois coureurs français, le "local" Kevin Ledanois, Jérôme Cousin et Yoann Offredo, partis à l'avant dès les premières minutes de course. L'écart a été stabilisé à quatre minutes avant que les équipes de sprinteurs (Gaviria, Groenewegen, Démare) réduisent l'écart.

La jonction avec les rescapés (Cousin, Offredo) est intervenue à 10 kilomètres de l'arrivée. Avant la chute de Froome, qui a apparemment mal négocié une courbe et culbuté dans l'herbe.

Le Britannique, qui n'avait plus couru depuis le Giro, a tenté de gommer ensuite l'écart avec l'aide de plusieurs coéquipiers (Rowe notamment).

Mais Froome, hué jeudi par une partie du public suite au contrôle antidopage de la Vuelta dont il est sorti blanchi, a franchi la ligne en retard, 51 secondes selon un pointage officieux.

Quintana, qui a cédé plus d'une minute, a été victime pour sa part d'une crevaison à 400 mètres de la banderole des 3 kilomètres. Au-delà de ce seuil, le Colombien aurait été classé dans le temps du peloton !

Son compatriote Gaviria, formé sur la piste (ancien champion du monde de l'omnium), a réalisé des débuts triomphants dans le Tour. Âgé de 23 ans, il a gagné 4 étapes l'an passé dans le Giro.

Dimanche, les sprinteurs ont une nouvelle opportunité dans la deuxième étape, une boucle de 182,5 kilomètres entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon. L'arrivée est jugée en faux-plat montant.



