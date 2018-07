Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Plus de 18 000 fonctionnaires ont été limogés en Turquie parmi lesquels de nombreux membres des forces de l'ordre, mais aussi des enseignants et universitaires, avant l'investiture lundi du président Recep Tayyip Erdogan et une probable levée de l'état d'urgence en vigueur depuis deux ans après le coup d'Etat manqué.

Plus de 18 000 fonctionnaires ont été limogés en Turquie parmi lesquels de nombreux membres des forces de l'ordre, mais aussi des enseignants et universitaires, avant l'investiture lundi du président Recep Tayyip Erdogan et une probable levée de l'état d'urgence en vigueur depuis deux ans après le coup d'Etat manqué.