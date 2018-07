Les 176 coureurs du peloton du Tour de France ont pris le départ de la 2e étape, dimanche à 13h20, entre Mouilleron-Saint-Germain et La-Roche-sur-Yon en Vendée, sous une forte chaleur et sur un profil promis à nouveau aux sprinteurs.

Aucun abandon n'est à signaler: l'Américain Lawson Craddock (EF-Drapac) qui a chuté dans la zone de ravitaillement samedi et qui souffre d'un trait de fracture sur l'omoplate gauche, a pu se présenter sur la ligne de départ.

Avec plus de 30 degrés, cette deuxième étape sera marquée par une grosse chaleur, et offrira une occasion aux sprinteurs battus par le Colombien Fernando Gaviria (Quick Step) samedi, de prendre leur revanche. A partir de Mouilleron-Saint-Germain (autrefois Mouilleron-en-Pareds) où naquit Clémenceau, le "Père la Victoire" de la Grande Guerre, le parcours dessine une quasi-boucle de 182,5 kilomètres dans le département de la Vendée. Sans aspérité, hormis la petite côte de Pouzauges en début de course.

Le sprint final attendu à La-Roche-sur-Yon vers 17h30, s'annonce exigeant au bout d'une ligne droite en faux-plat de 900 mètres, à 3-4% de pente moyenne. "L'arrivée me plaît bien", a annoncé par avance Arnaud Démare, le numéro un français de la discipline, victime d'une chute -- sans conséquence physique notable -- lors de l'étape inaugurale, qui l'a privé de ses chances de succès samedi.

La Roche-sur-Yon (53.000 habitants) accueille le Tour pour la sixième fois, la première depuis... 80 ans et la victoire sur le vélodrome local du Belge Eloi Meulenberg, champion du monde l'année précédente. La préfecture de la Vendée est en revanche le site habituel du Tour de Vendée, traditionnelle dernière manche de la Coupe de France de cyclisme.



- © 2018 AFP