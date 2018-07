Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a démissionné lundi, au lendemain du départ du ministre chargé du Brexit David Davis, sur fond de désaccord sur la future relation du Royaume-Uni avec l'UE après le Brexit, a annoncé lundi Downing Street.

"Cet après-midi, la Première ministre a accepté la démission de Boris Johnson", ont indiqué les services de la Première ministre Theresa May dans un communiqué.

"La Première ministre remercie Boris pour son travail", a ajouté Downing Street, précisant que le nom de son remplaçant serait annoncé "bientôt".

Les démissions de ces deux poids lourds du gouvernement de Theresa May, à moins de neuf mois du Brexit prévu fin mars 2019, plonge davantage l'exécutif britannique dans la crise alors qu'il est déjà englué dans les divisions de sa majorité sur l'avenir du Royaume-Uni hors de l'UE.

Elles interviennent quelques jours après une réunion de Mme May avec ses ministres, le 6 juillet, qui avait abouti à l'annonce d'un accord sur la volonté de maintenir une relation commerciale étroite avec l'UE.

Ce plan prévoit de mettre en place une zone de libre échange et un nouveau modèle douanier avec les 27, afin de maintenir un commerce "sans friction" avec le continent.

Avant de les présenter à Bruxelles, Mme May doit les détailler lundi aux députés britanniques ainsi qu'à son Parti conservateur.

David Davis a été remplacé lundi par l'eurosceptique Dominic Raab, 44 ans, qui était jusqu'ici secrétaire d'Etat chargé du Logement après avoir occupé le poste de secrétaire d'Etat à la Justice dans le gouvernement May.



