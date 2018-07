Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Les sauveteurs tentant d'évacuer neuf jeunes footballeurs encore pris au piège dans une grotte inondée de Thaïlande ont attaqué lundi leur deuxième jour de mission "évacuation", au lendemain de l'extraction réussie de quatre premiers garçons par des plongeurs d'élite.

La Thaïlande tout entière espérait une issue heureuse pour les enfants et leur entraîneur de 25 ans bloqués dans la grotte de Thuam Luang, dans le nord de la Thaïlande, depuis le 23 juin, une saga qui passionne aussi les médias étrangers, qui ont envoyé des centaines de journalistes sur place.

La pluie de mousson menaçant d'inonder ce réseau souterrain complexe, long d'une dizaine de kilomètres, constitue le principal défi pour les sauveteurs, qui redoutent de nouvelles précipitations avant la sortie de tout le groupe.

L'équipe de football des "Sangliers sauvages", 12 garçons de 11 à 16 ans et leur jeune entraîneur, avaient passé neuf jours dans les tréfonds de la grotte avant que deux plongeurs britanniques ne réussissent à les rejoindre en début de semaine dernière. Emaciés mais en vie, ils étaient perchés sur un promontoire, à plus de quatre kilomètres de l'entrée de la grotte.

Dimanche, quatre garçons ont revu la lumière du jour, grâce à des plongeurs expérimentés qui les ont guidés le long d'un parcours tortueux, marqué par des portions inondées et étroites, en particulier un passage très difficile à franchir, dans lequel il faut se faufiler, qui est le cauchemar de la cellule de crise.

Baptisés par les réseaux sociaux "Sangliers sauvages 1, 2, 3 et 4", les quatre garçons sont "en sécurité", avait expliqué dimanche soir le chef des secouristes thaïlandais, Narongsak Osottanakorn, sans précision sur leur état de santé ou leur identité.

- Pas d'information -

Les opérations d'extraction vont vraisemblablement reprendre lundi, a déclaré Narongsak Osottanakorn, également gouverneur de la province de Chiang Rai.

"Nous avons travaillé toute la nuit", a déclaré à l'AFP un responsable de l'administration de cette province, confirmant qu'il n'y avait eu qu'une pause dans l'opération d'extraction elle-même.

Ce manque de détails rajoute à l'angoisse des parents qui attendent à l'entrée de la grotte d'être réunis avec leur enfant.

"J'attends toujours ici à la grotte, je croise les doigts pour voir si mon fils sera parmi ceux qui sortent aujourd'hui", dit à l'AFP Supaluk Sompiengjai, la mère de Pheerapat, communément appelé par son surnom, "Night".

"Nous avons entendu parler de quatre garçons mais nous ne savons pas qui c'est. De nombreux parents attendent toujours. Aucun d'entre nous n'a été informé de quoi que ce soit", a-t-elle ajouté, se disant cependant "heureuse" à la perspective de revoir son fils.

Outre les embûches le long du parcours de plongée, la situation est compliquée par le fait qu'une bonne partie des enfants ne savent pas nager et qu'aucun n'a jamais fait de plongée. Un ancien plongeur de la marine thaïlandaise y a laissé la vie, témoignant de la très grande difficulté de l'entreprise, même pour des professionnels.

- Menace de pluie -

Le manque d'espace ajoute aussi à la complexité des opérations alors que les sauveteurs doivent placer suffisamment de bouteilles d'oxygène sur le parcours de sortie.

Des ambulances sont arrivées lundi matin près de l'entrée de la grotte.

Les hordes de journalistes accourus des quatre coins de la Thaïlande et de la planète sont tenus à l'écart de la grotte, de même que de l'hôpital de Chiang Rai où les quatre rescapés ont été placés en observation.

La famille de "Night" pense que le groupe a décidé d'explorer la grotte après leur entraînement de football pour célébrer son 16ème anniversaire. Ils se sont alors retrouvés piégés par la montée des eaux dans ce réseau situé à la frontière avec la Birmanie et le Laos.

Après leur découverte par les plongeurs britanniques, les sauveteurs ont désespérément passé en revue toutes les solutions possibles, percer des tunnels dans la montagne ou attendre sous terre pendant des semaines la fin de la mousson.

Mais face à la menace de nouvelles pluies et à la baisse des niveaux d?oxygène dans la chambre où le groupe a trouvé refuge, les autorités ont décidé dimanche de tenter le tout pour le tout, jugeant les conditions idéales.

Le chef de la junte au pouvoir en Thaïlande depuis un coup d'Etat en 2014, le général Prayut Chan-O-Cha, est attendu sur place dans l'après-midi.



