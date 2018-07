Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Des "filaments de sang" sur une façade, un canapé qui se consume, une violente dispute évoquée par une voisine : les enquêteurs privilégiaient mardi la piste du différend familial qui tourne au massacre après la découverte des corps de quatre adultes et un enfant par les pompiers dans un appartement à Pau.

Des "filaments de sang" sur une façade, un canapé qui se consume, une violente dispute évoquée par une voisine : les enquêteurs privilégiaient mardi la piste du différend familial qui tourne au massacre après la découverte des corps de quatre adultes et un enfant par les pompiers dans un appartement à Pau.



Ce sont les pompiers, appelés vers 06H40 pour des fumées qui se dégageaient d'un appartement situé au premier étage d'une résidence de quatre étages dans le centre-ville de Pau, qui ont fait la macabre découverte.

Lorsqu'ils ont pénétré dans l'appartement, "un canapé se consumait". Ils y ont découvert les corps de quatre adultes et d'un enfant.

"Il s'agit de deux couples et un enfant. Le drame s'est déroulé à l'intérieur (de l'appartement). Il y a des traces de violences sur un couple et l'épouse de l'autre. Tout laisse penser qu'on est sur la piste d'un drame familial", a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête.

"La jeune femme a été trouvée ligotée et bâillonnée avec de l'adhésif autour du cou", a précisé cette source. Selon des voisins interrogés par le quotidien Sud Ouest, "les disputes étaient fréquentes au sein du couple". Selon un collègue de l'épouse, interrogé par le quotidien, elle aurait récemment porté plainte pour violences contre son mari.

Selon la source proche de l'enquête, il n'y a "pas de trace de violences apparentes sur l'enfant, qui serait mort des suites de l'incendie", probablement intoxiqué par les fumées.

Les pompiers ont été alertés par une personne "qui ne pouvait pas ouvrir la porte de l'appartement" et "s'inquiétait car elle voyait du sang couler sur le rebord d'une des fenêtres de l'appartement", ont précisé les pompiers.

"J'ai vu des filaments de sang qui coulaient côté rue", a ajouté à l'AFP une voisine évacuée avec une vingtaine d'autres résidents de l'immeuble.

- Grosse dispute, cris d'enfants -

Saisie de l'enquête, la police judiciaire cherchait toujours mardi matin à identifier précisément les victimes.

Selon la voisine interrogée par l'AFP, l'appartement était occupé par un couple franco-espagnol, parents d'un enfant de deux ans. L'homme était français. Sa femme, une Espagnole d'une trentaine d'années, était professeur.

Les parents de la jeune femme, des Espagnols de Saragosse (nord-est de l'Espagne), étaient venus leur rendre visite à Pau. "Une grosse dispute a éclaté à 05H00 du matin, j'ai entendu des cris d'enfants", a témoigné cette voisine.

Une fois sur place, la vingtaine de pompiers dépêchés sur place ont "rapidement maîtrisé" l'incendie.

Des autopsies devraient avoir lieu dans les prochains jours.

"En fait d'incendie, quelqu'un aurait mis le feu à un canapé, les voisins voyant de la fumée ce matin ont alerté les pompiers. Il semblerait qu'il y avait un différend familial qui a tourné au massacre", a résumé pour l'AFP Jean-Paul Brin, premier adjoint à la mairie de Pau.



Par Karine ALBERTAZZI - © 2018 AFP