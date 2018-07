Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Quatre adultes et un enfant sont décédés mardi matin dans l'incendie de leur appartement dans le centre-ville de Pau, a-t-on appris auprès des pompiers.

"Cinq personnes dont un enfant sont décédés au cours d'un feu dans un appartement situé au 1er étage d'une résidence de quatre étages du centre ville", ont indiqué les pompiers à l'AFP, confirmant une information de La République des Pyrénées.

Les pompiers ont été alertés vers 6H40 et ont procédé à l'évacuation de près d'une trentaine de résidents.

Selon les premiers éléments, les pompiers ont été appelés par une personne "qui ne pouvait pas ouvrir la porte de l'appartement dans lequel a eu lieu l'incendie et qui s'inquiétait car elle voyait du sang couler sur le rebord d'une des fenêtres de l'appartement", ont précisé les secours.

Selon la même source, "lorsque nous sommes arrivés dans l'appartement , un canapé se consumait". C'est dans cet appartement que les quatre adultes et l'enfant, dont ni l'âge, ni le sexe n'ont été précisés, ont été découverts.

Le feu, qui a mobilisé une vingtaine de pompiers, a été "rapidement maîtrisé". "Il est désormais éteint", ont précisé les pompiers.

La police judiciaire a été saisie.



Par Karine ALBERTAZZI - © 2018 AFP